А мне вот интересно, если вы студент, вы сами пишите все работы? Просто у меня вот, например, есть работа. Поэтому времени очень мало остается на написание курсовых, контрольных, а уж тем более диплома. Я уже молчу о желание их писать) Поэтому все студенческие работы я покупаю. Знаний конечно не получаю, но сейчас время, когда решает бумажка все вопросы. Но если вы надумаете купить какую-то работу, осторожно выбирайте сайт. Ведь могут сделать некачественно. Получится деньги на ветер. Кому интересно, могу вам посоветовать одну проверенную компанию. Лично я, всегда на этом сайте https://studuniverse.ru/ заказываю помощь в написании какой-либо студенческой работы. Сколько раз обращался, всегда делают качественно и быстро. За эти работы получал только 5. Так что если захотите купить какую-либо студенческую работу, рекомендую обращаться именно в эту компанию. У них есть собственный штат преподавателей. А самое главное цены демократичные, дешевле не находил.