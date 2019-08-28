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    Форум: Женский форум
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    Тема: Пересадка клематиса
    • New! Anzanos Cегодня в 20:37 «Ответить»
      Весной намечается реконструкция цветников, в связи с этим придется пересаживать клематисы. Возможно ли это, не погибнут ли они после такого коренного вмешательства? Клематисы были посажены прошлым летом, побеги были не длинные, один уже процвел.
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