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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Тема: Какие самые важные характеристики у тепловизионных прицелов?
    • Сегодня! valerysikorsky Cегодня в 18:55 «Ответить»
      Какие самые важные характеристики у тепловизионных прицелов?
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