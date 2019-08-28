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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Заказать керамику Kerlite Cotto d'Este.
    • New! krasALISA Cегодня в 17:10 «Ответить»
      Всем привет. Долго сомневались, какое напольное покрытие выбрать для кухни. В результате остановились на керамогранитных плитах Kerlite Cotto d'Este, теперь актуален вопрос поиска надежного поставщика. У кого был реальный опыт, оставьте, пожалуйста, ссылку на магазин с большим ассортиментом и разумными ценами.
      • New! sakurKAR Cегодня в 17:15 «Ответить»
        Привет. Когда мы делали у себя дома ремонт, то сразу же присмотрели керамогранит Kerlite фабрики Cotto d'Este, по советам знакомых заказали на сайте https://xn--3-xtba.xn--p1ai/kerlite-cotto-d-este , не пожалели. Смотрится красиво, к качеству претензий никаких, очень практичен в плане ухода.Рекомендую.
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