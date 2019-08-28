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Привет. Когда мы делали у себя дома ремонт, то сразу же присмотрели керамогранит Kerlite фабрики Cotto d'Este, по советам знакомых заказали на сайте https://xn--3-xtba.xn--p1ai/kerlite-cotto-d-este , не пожалели. Смотрится красиво, к качеству претензий никаких, очень практичен в плане ухода.Рекомендую.