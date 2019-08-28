Привет всем! Ребята, кто может подсказать, как можно разбавить скучную обстановку в отделе? Каждый перерыв я наблюдаю серую картину рабочих будней. Мне уже становиться жалко моих коллег по работе. Кто может подсказать решение7
Привет. Ну тут по большей степени всё зависит от отдела. Нужно придумать занятие, которое подошло бы всем. В моём отделе работники заходят на Клуб вулкан https://vulcan-play-game.xyz/klub/ , где можно играть бесплатно на любых слотах. Конечно, там есть и ребята, которые любят пошалить с реалом. Я кстати, отношусь к этой половине. Мы иногда играем на рейтинг и соревнуемся всем отделом. Бесплатный режим не отличается от платного, так что все принимают участие.