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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Звукоизоляция дома
    • New! KaterinaBlack Cегодня в 13:03 «Ответить»
      Хочу сделать звукоизоляцию дома. Подскажите проверенную компанию, куда можно обратиться?
      • New! RomanBest Cегодня в 13:07 «Ответить»
        Пару недель назад делал звукоизоляцию дома и мне понравился конечный результат, который получил в итоге. Оказала такую услугу мне компания "ТС Строй": https://tsunion.ru/shumoizolyatsiya/shumoizolyatsiya-doma/ , которую я выбрал по положительным отзывам в сети и за доступную ценовую политику. Работу ребята сделали качественно и в максимально сжатые сроки.
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