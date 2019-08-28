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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Что из игр сейчас актуально для мобильных телефонов?
    • Сегодня! Nake Cегодня в 10:36 «Ответить»
      Ребята, подскажите, что из игр сейчас актуально для мобильных телефонов? Я часто сталкиваюсь с ситуациями, где приходится ждать своего боса. Хочу хоть как-то отдыхать и развлекаться во время ожидания.
      • Сегодня! ChuckNorris Cегодня в 12:16 «Ответить»
        Не знаю, что для кого в теме, а я вот люблю поиграть в онлайн казино. Такая же фишка, времени иной раз много бывает, а заняться нечем. Вот я и скачал себе на телефон онлайн игровой клуб Фараон. Мне нравиться, да и плюс к зарплате существенный
        • Сегодня! Platon Cегодня в 12:21 «Ответить»
          Без понятия. Я уже почти год катаю в Королевскую битву. Как-то она завлекает. Это как в доте, карта одна, но она почему-то не надоедает. Как-то так.
          • Сегодня! kaloli Cегодня в 12:37 «Ответить»
            сайт
            • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 12:54 «Ответить»
              Ну не знаю. Мне кажется, тут лучше играть во что-то более простое и размеренное, а то в пылу битвы ты будешь говорить своему начальнику, что бы он подождал)) Было бы весело посмотреть на реакцию) Я так-то вообще не играю в игры. Мне больше нравится аналитика и азарт. Если тебе интересно такое направление, тогда можешь зайти на ггбет и установить мобильное приложение для телефона https://gg-bbet.ru/skachat/ . Думать головой намного интереснее, чем бесполезно тыкать по кнопкам.
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