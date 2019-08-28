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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Что может спасти от длительного ожидания?
    • Сегодня! Nake Cегодня в 10:22 «Ответить»
      Привет. Что может спасти от длительного ожидания??? Моя подруга, девушка, подруга, в общем у нас сложные отношения. Она прям шопоголик. Может перемерять весь магазин и купить только пару вещей. Зачастую мне нечего делать, поэтому я отправляюсь с ней в небольшое путешествие по различным бутикам и гипермаркетам. Люблю смотреть, как на ней сидят разные вещи, но вот это ожидание, переодевание меня жутко раздражает. Выходит дилемма. Поможете, решить вопрос?
      • Сегодня! Platon Cегодня в 11:53 «Ответить»
        А что там, журнальчики не предлагают? Или у вас не цивилизованный город?
        • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 12:27 «Ответить»
          Я со своей редко выбираюсь в подобные места. Обычно она берет с собой подружек и присылает мне фотки, спрашивая мол что её выбрать? Иногда меня втягивают в эту клоаку. Я цепляюсь когтями за всё что только попадается под руку, но безуспешно. Всё рано в конечном счёте меня выбрасывают из дома. Для таких случаев у меня заготовлен специальный сборник с онлайн и азартными играми. Вообще я люблю иногда покрутить слоты, так что на шопинге, как раз накручиваю себе сочные бонусы. Попробуй зайти на Азимут 777 https://azimut777.top/ , там дают хороший бонус за регистрацию. Даже если первое время будешь постоянно проигрывать, бонус не даст уйти в минус.
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