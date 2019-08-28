Компания Леон Группа предоставляет целый спектр мероприятий для качественного ремонта системы кондиционирования. Специалисты берут в работы совершенно разнообразные виды систем: полочные, двухзонные, секционные и кассетные.
Для того чтобы ремонт кондиционера был качественный, нужно обращаться к профессионалам узкой специализации. Потому что это очень сложная работа, которая требует специализированной подготовки. Поломки происходят зачастую из-за того, что владелец оборудования не проводит плановую профилактику, поэтому и появляются проблемы. Специалист по ремонту использует программный и аппаратный комплекс, который гарантирует хорошую работу.
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