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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт сплит-систем
    • New! Texanton Cегодня в 10:17 «Ответить»
      Компания Леон Группа предоставляет целый спектр мероприятий для качественного ремонта системы кондиционирования. Специалисты берут в работы совершенно разнообразные виды систем: полочные, двухзонные, секционные и кассетные.
      Для того чтобы ремонт кондиционера был качественный, нужно обращаться к профессионалам узкой специализации. Потому что это очень сложная работа, которая требует специализированной подготовки. Поломки происходят зачастую из-за того, что владелец оборудования не проводит плановую профилактику, поэтому и появляются проблемы. Специалист по ремонту использует программный и аппаратный комплекс, который гарантирует хорошую работу.
      Для заказа услуг или получения подробной консультации рекомендуем связаться с нами по телефону 8 499 653-60-15 или оставить онлайн-заявку на сайте: https://service-conditioners.pro/remont-kondicionerov/
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