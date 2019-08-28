Только учусь, но все же, как правильно подбирать персонал? Может есть где-то статьи с дельными советами? Или порекомендуете курсы, семинары или что-нибудь еще для ознакомления с этим? Так же интересно, где можно размещать объявления о вакансиях, какие сайты для этого знаете?
Обычно подбирают персонал таким образом, составляют список необходимых характеристик к сотруднику и перечень требований что касаемо роботы. Потом просто ищут по этому списку людей, отсеивая всех кандидатов, кто не проходит. А с оставшимися уже проводят собеседования по скайпу или на реальной встрече.
Ну знаете ли, смотря для какой вакансии это нужно. Если искать кого-то на должность менеджера в престижную компанию, так это одно дело. И совсем другое, когда ищете охранника в супермаркет. Для первого случая нужен толковый HR-менеджер, а на эту специальность нужно учиться и это минимум курсы. Статей тут точно не хватит.
Да, для обучения подбору кадров нужно пройти желательно курсы, а по возможности хотя-бы семинар какой-нибудь посетить. Как вариант вот здесь можете узнать о подборе персонала, там еще можно размещать вакансии за отдельную плату - https://[url]www.hrhome.ru/articles/meto...onala.htm[/URL] Из техник подбора персонала часто используют скрининг и рекрутинг.