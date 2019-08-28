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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Подбор персонала
    • Сегодня! Iqezo Cегодня в 08:30 «Ответить»
      Только учусь, но все же, как правильно подбирать персонал? Может есть где-то статьи с дельными советами? Или порекомендуете курсы, семинары или что-нибудь еще для ознакомления с этим? Так же интересно, где можно размещать объявления о вакансиях, какие сайты для этого знаете?
      • Сегодня! Hukedo Cегодня в 08:34 «Ответить»
        Обычно подбирают персонал таким образом, составляют список необходимых характеристик к сотруднику и перечень требований что касаемо роботы. Потом просто ищут по этому списку людей, отсеивая всех кандидатов, кто не проходит. А с оставшимися уже проводят собеседования по скайпу или на реальной встрече.
        • New! AnaToliK Cегодня в 08:41 «Ответить»
          Ну знаете ли, смотря для какой вакансии это нужно. Если искать кого-то на должность менеджера в престижную компанию, так это одно дело. И совсем другое, когда ищете охранника в супермаркет. Для первого случая нужен толковый HR-менеджер, а на эту специальность нужно учиться и это минимум курсы. Статей тут точно не хватит.
          • New! Nivod Cегодня в 08:46 «Ответить»
            Да, для обучения подбору кадров нужно пройти желательно курсы, а по возможности хотя-бы семинар какой-нибудь посетить. Как вариант вот здесь можете узнать о подборе персонала, там еще можно размещать вакансии за отдельную плату - https://[url]www.hrhome.ru/articles/meto...onala.htm[/URL] Из техник подбора персонала часто используют скрининг и рекрутинг.
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