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    Ср., 28 августа 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель для кухни
    • New! Kapan Вчера в 23:26 «Ответить»
      Мне досталась квартира от бабушки и я хочу ее сдавать. В принципе она в нормальном состоянии, требует кое-где косметического ремонта, единственное, что я хочу заменить, так это кухню, потому что она в очень плачевном состоянии. Нужен максимально бюджетный вариант, может кто подскажет?
      • New! Victorh Вчера в 23:33 «Ответить»
        Самый бюджетный вариант будет, это сделать её самому, если конечно руки из того места растут. Снять размеры и напрямую на какой-нибудь мебельной фабрике сделать заказ, а потом просто собрать.
        • New! Silena Вчера в 23:41 «Ответить»
          Не все такие талантливые, чтоб собирать мебель. У меня муж например манеж неделю крутил вертел, еле родил, поэтому ни о какой кухне речи идти и не могло. Можно и в магазине найти бюджетный вариант или через интернет заказать, и головной боли меньше. Автор купить кухню недорого, можно например здесь http://mebel-rik.ru/kuhnya-vdohnovenie-mdf-2m
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