Мне досталась квартира от бабушки и я хочу ее сдавать. В принципе она в нормальном состоянии, требует кое-где косметического ремонта, единственное, что я хочу заменить, так это кухню, потому что она в очень плачевном состоянии. Нужен максимально бюджетный вариант, может кто подскажет?
Не все такие талантливые, чтоб собирать мебель. У меня муж например манеж неделю крутил вертел, еле родил, поэтому ни о какой кухне речи идти и не могло. Можно и в магазине найти бюджетный вариант или через интернет заказать, и головной боли меньше. Автор купить кухню недорого, можно например здесь http://mebel-rik.ru/kuhnya-vdohnovenie-mdf-2m