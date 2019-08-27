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    Форум: Религия
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    Тема: Православные похороны
    • New! alana Cегодня в 18:17 «Ответить»
      Как организовать православные похороны в Минске?
      • New! eva88 Cегодня в 18:20 «Ответить»
        Доброго времени суток! Для этого есть городские ритуальные службы. Я недавно была в Минске на похоронах дедушки. Так вот, мы обращались вот в эту ритуальную службу https://ritual.by Спасибо им огромное, организовали достойные похороны по очень низкой цене
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