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    Вт., 27 августа 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Где отметить юбилей?
    • New! imperator7 Cегодня в 13:50 «Ответить»
      Подскажите ваши варианті
      • New! kayle313 Cегодня в 13:52 «Ответить»
        Я думаю лучше в каком-то крутом ресторане.
        • New! tyga7 Cегодня в 13:53 «Ответить»
          Всегда сложно выбрать где вы хотите отметить праздник, вот https://celinburg.ru/banket-na-den-rozhd...&mode=embed отличный вариант который пригодиться. Там вы можете отметить большой праздник и пригласить большое количество гостей, мы там отмечали юбилей. Еда прекрасная и повара знают как правильно все готовить, по этому я остался доволен.
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