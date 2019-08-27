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    Тема: Наборы монет для нумизматов
    • New! albert838 Cегодня в 11:19 «Ответить»
      Наборы монет стран мира - интересный подарок для нумизмата, путешественника, историка. Коллекционеры часто принимают решение купить наборы монет, чтобы пополнить коллекцию чем-то новым. Путешественники и туристы выбирают такие изделия как напоминание о проведенном в стране времени.
      В каталоге интернет-магазина «Нумизматик» https://www.numizmatik.ru/shopcoins/nabori_monet вы можете купить как простые решения по цене от 200 рублей (нумизматика России, Беларуси, Монголии, Исландии), так и шикарные экземпляры по цене от 20 000 рублей.
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