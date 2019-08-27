Наборы монет стран мира - интересный подарок для нумизмата, путешественника, историка. Коллекционеры часто принимают решение купить наборы монет, чтобы пополнить коллекцию чем-то новым. Путешественники и туристы выбирают такие изделия как напоминание о проведенном в стране времени.
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