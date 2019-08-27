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    Вт., 27 августа 2019г.
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    Тема: Как обучиться подбирать персонал?
    • New! Iqezo Cегодня в 10:46 «Ответить»
      Интересует, как подбирать персонал на работу в офис помимо основных требований? Какие есть интересные и результативные методы по подбору? Хочу попробовать себя в сфере HR-менеджмента, друг предлагает эту вакансию. Может есть где-то интересные и информативные статьи на эту тему, чтобы вникнуть в кус дела? И рад был бы, если бы посоветовали курсы или семинары на крайний случай по данной специальности.
      • New! Nivod Cегодня в 10:52 «Ответить»
        Если хотите заниматься подбором персонала и делать свою работу качественно, то тут даже курсами не ограничишься. Люди в университетах учатся, чтобы получить знание и диплом. Ну и данная сфера подразумевает под собой много других обязанностей, а не только подбор персонала.
        • New! AnaToliK Cегодня в 10:57 «Ответить»
          Именно для того, чтобы научиться подбору персонала, достаточно посетить несколько семинаров по теме или пройти краткосрочные курсы, а вот статей для этого будет мало. Вот здесь можете почитать о методах и техниках подбора персонала - https://www.hrhome.ru/articles/metodyi-tehnologi...a-personala.htm И еще, я считаю это действительно важным, если компания, где Вы работаете будет крупной и солидной, где нужны действительно тщательно отобранные специалисты.
          • New! Hukedo Cегодня в 11:03 «Ответить»
            Соглашусь с предыдущим комментатором, не везде нужен тщательный отбор. Вот если подбирать консультанта в интернет-магазин, то особых требований там не будет, кроме коммуникабельности, стрессоустойчивости и желания работать. Но курсы в целом пройти не помешало бы, это полезный навык и профессия нужная.
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