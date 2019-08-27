Здравствуйте, меня зовут Леонид Одер, хочу написать обращение к президенту РФ с предложением изменения технологии управления государством, если коротко, то идея такова:
Технология управления государством (ТУГ) меняется каждые 30-40 лет. стартом будет новая промышленная технология. Газ для отопления будет не нужен. Технологию отопления домов можно выпустить в мир прямо сегодня.
Основные тезисы ТУГ:
1.Все налоги по месту производства (внутренняя экономика).
2.Возможность чиновнику на местах заработать на сверх налогах (сверх бюджета).
3.Открытое голосование с правом отзыва голоса (возможность избавиться от дилетантов).
Узловой вопрос - 1800 заводов построено при Брежневе, 1500 при Сталине. Но при Сталине Индустриализация была, а при Брежневе не было. Почему? (Индустриализация - развитие всех отраслей экономики).
На портале обращений граждан России [URL]https://patriotrf.ru[/URL , где можно написать открытое письмо президенту РФ Путину В.В. его опубликуют, но прочтет ли лично Владимир Владимирович.
Леонид Одер, а вы сначала разместите ваше предложение В.В.Путину тут https://patriotrf.ru на сайте открытых писем президенту РФ, там его безусловно разместят, за одно узнаете правильность ваших идей, может быть будут комментарии от людей.
А если уверены в своей правоте и вашей теории внесения изменений технологии управления российским государством, то здесь рекомендации https://patriotrf.ru/kak-napisat-pismo-p...cialnogo-saita/ , как написать президенту РФ Путину на официальном сайте обращений от населения и граждан Российской Федерации.
Потом нам расскажите о своих результатах.