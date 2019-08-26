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    Пн., 26 августа 2019г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Миска для кота
    • Сегодня! Silena Cегодня в 20:59 «Ответить»
      Сбылась моя мечта, мой муж подарил мне кота, которого я давно хотела. Порода называется Мей Кун. Я так много о них читала, о том какие они добрые и ласковые, что это идеальное животное, если есть дома дети. Когтеточку мы ему уже приобрели и спальное место тоже, а вот из какой посуды он будет есть, совершенно забыли. Подскажите, как вы выбирали миску для своего питомца? На что обращали внимание? И вообще важно ли это?
      • Сегодня! Victorh Cегодня в 21:13 «Ответить»
        Я брал для своего кота самый простой и бюджетный вариант – пластиковую миску. Она легко моется, не бьётся и от нее нет никакого шума. Другие варианты даже не рассматривал.
        • Сегодня! Valli Cегодня в 21:18 «Ответить»
          Я очень люблю животных, в особенности котов. Меня наверное можно назвать кошатницей, но конечно я не из тех безумных фанаток-кошатниц у которых их дома больше 20 штук. У меня две кошечки и один котик и когда я им подбирала посуду для еды, я очень серьезно подошла к этому вопросу. Автор как правильно подобрать миску для кошки, вы можете узнать прочитав например вот эту стать https://obzorstore.ru/kak-pravilno-podob...ku-dlya-koshki/
          • Сегодня! Kapan Cегодня в 21:26 «Ответить»
            Хорошая статья, я даже и не думал, что столько много нюансов в подборе посуды для животного. Теперь я захотел подыскать для своей любимицы другую миску.
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