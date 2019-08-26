Я очень люблю животных, в особенности котов. Меня наверное можно назвать кошатницей, но конечно я не из тех безумных фанаток-кошатниц у которых их дома больше 20 штук. У меня две кошечки и один котик и когда я им подбирала посуду для еды, я очень серьезно подошла к этому вопросу. Автор как правильно подобрать миску для кошки, вы можете узнать прочитав например вот эту стать