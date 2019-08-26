Сбылась моя мечта, мой муж подарил мне кота, которого я давно хотела. Порода называется Мей Кун. Я так много о них читала, о том какие они добрые и ласковые, что это идеальное животное, если есть дома дети. Когтеточку мы ему уже приобрели и спальное место тоже, а вот из какой посуды он будет есть, совершенно забыли. Подскажите, как вы выбирали миску для своего питомца? На что обращали внимание? И вообще важно ли это?
Я очень люблю животных, в особенности котов. Меня наверное можно назвать кошатницей, но конечно я не из тех безумных фанаток-кошатниц у которых их дома больше 20 штук. У меня две кошечки и один котик и когда я им подбирала посуду для еды, я очень серьезно подошла к этому вопросу. Автор как правильно подобрать миску для кошки, вы можете узнать прочитав например вот эту стать https://obzorstore.ru/kak-pravilno-podob...ku-dlya-koshki/