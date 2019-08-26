Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 26 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 397 посетителей
    Форум: Работа, вакансии, фриланс
    Новая тема
    Тема: Правильное резюме
    • New! Marina323 Cегодня в 19:50 «Ответить»
      Ребят, помогите: как правильно писать резюме на работу?
      • New! jooke Cегодня в 19:52 «Ответить»
        Хорошо, что спрашиваешь, а то многие наобум пишут всякую ересь, лишь бы что получше написать про себя, забывая про все стандарты. Советую почитать статью об этом на https://easymoneyinfo.ru/obrazets-kak-pr...apisat-rezyume/ и после этого тогда смело подавать резюме.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Правильное резюме2(2) Работа, вакансии, фрилансMarina323Cегодня в 19:50jooke Cегодня в 19:52
      Индия2(1) Туризм, путешествияTolyaZarubinCегодня в 17:10kuka6 Cегодня в 19:49
      Арендовать авто11(1) АвтоФорумTanya110102.04.19 в 19:12марго03 Cегодня в 19:44
      Девочки на вечер4(1) Мужской форум - мужские темыfeeskonВчера в 18:37kuka6 Cегодня в 19:28
      Предложение2(1) Мужской форум - мужские темыTolyaZarubinCегодня в 15:51kuka6 Cегодня в 19:19
      новинки музыки 20196(1) Музыкальный форумOtaku9902.03.19 в 19:01albert838 Cегодня в 19:16
      Какие шапочки сейчас в моде?5(1) Мода, одежда, обувьNake22.08.19 в 09:40mischel Cегодня в 19:08
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода