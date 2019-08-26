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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Где купить качественную мебель из дерева.
    • Сегодня! mariMARA Cегодня в 16:10 «Ответить»
      Недавно приобрели загородный дом, после ремонта планируем оформить интерьер в классическом стиле с мебелью из натурального дерева. Хотелось бы приобрести именно оригинальные и уникальные предметы интерьера, с гарантированным качеством. Посоветуйте, пожалуйста, надежного поставщика, где можно посмотреть большой ассортимент подобной мебели
      • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 16:17 «Ответить»
        В свое время тоже долго рассматривали разные варианты в интернете , больше всего понравился ассортимент на этом сайте http://derevorez.com/ , выбрать есть из чего, к качеству претензий нет, дизайн красивый и оригинальный. Кстати, цены вполне адекватные.
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