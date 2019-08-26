Недавно приобрели загородный дом, после ремонта планируем оформить интерьер в классическом стиле с мебелью из натурального дерева. Хотелось бы приобрести именно оригинальные и уникальные предметы интерьера, с гарантированным качеством. Посоветуйте, пожалуйста, надежного поставщика, где можно посмотреть большой ассортимент подобной мебели
В свое время тоже долго рассматривали разные варианты в интернете , больше всего понравился ассортимент на этом сайте http://derevorez.com/ , выбрать есть из чего, к качеству претензий нет, дизайн красивый и оригинальный. Кстати, цены вполне адекватные.