Я такой человек, что обязательно начну переживать и волноваться на счет здоровья, а тем более каких-то непонятных новообразований. Я вот недавно с подругой разговаривала - она нашла у себя уплотнение в груди и по анализам выявили рак, собирается заграницу на операцию, нашла уже сайт, где помогают таким пациентам в оформлении виз, перевод документов и даже трансфер предлагают до лечебницы. После разговора с ней решила сдать на онкомаркеры анализы - на всякий случай, очень боюсь заболеть онкологией.