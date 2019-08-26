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    Пн., 26 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Уплотнение
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 11:12 «Ответить»
      Стоит ли переживать?
      • Сегодня! conscience Cегодня в 11:47 «Ответить»
        Ну паниковать не стоит, лишним не будет пройти обследование. Когда у меня была такая необходимость, то я прошла обследование в центре из этого портала: https://diagnostica.docdoc.ru/mrt/mrt-molochnih-jelez/.
        • New! hepe Cегодня в 14:30 «Ответить»
          переживать не надо, но стоит сходить к врачу и сделать пункцию.
          • New! kub Cегодня в 14:41 «Ответить»
            Я такой человек, что обязательно начну переживать и волноваться на счет здоровья, а тем более каких-то непонятных новообразований. Я вот недавно с подругой разговаривала - она нашла у себя уплотнение в груди и по анализам выявили рак, собирается заграницу на операцию, нашла уже сайт https://mediglobus.com/ru/, где помогают таким пациентам в оформлении виз, перевод документов и даже трансфер предлагают до лечебницы. После разговора с ней решила сдать на онкомаркеры анализы - на всякий случай, очень боюсь заболеть онкологией.
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