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    Пн., 26 августа 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: топпинги
    • Сегодня! sergey1414 Cегодня в 01:34 «Ответить»
      Давно с женой мечтали о бизнесе. Вот накопили наконец-то денег и решили с женой начать свой бизнес, открыли точку, где продаем вафли. Думаю, это хорошая идея. За день у нас много покупателей. Естественно продаем вафли с вкусными топпингами. Люди сами могут выбирать вкус, у нас их большой ассортимент. Покупаем топпинги Spoom. Периодически заказываем новые из этого интернет-магазина https://top-sirop74.ru/toppingi/. У них цены демократичные. Можете тоже купить и побаловать себя. Их можно и в еду добавлять.
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