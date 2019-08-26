Давно с женой мечтали о бизнесе. Вот накопили наконец-то денег и решили с женой начать свой бизнес, открыли точку, где продаем вафли. Думаю, это хорошая идея. За день у нас много покупателей. Естественно продаем вафли с вкусными топпингами. Люди сами могут выбирать вкус, у нас их большой ассортимент. Покупаем топпинги Spoom. Периодически заказываем новые из этого интернет-магазина https://top-sirop74.ru/toppingi/. У них цены демократичные. Можете тоже купить и побаловать себя. Их можно и в еду добавлять.