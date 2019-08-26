Недавно открыл собственный магазин с продуктами питания. Естественно купил много продуктов, все на небольшой склад в магазине не помещаются. К тому же не соблюдаются условия хранения, продукты могли быстро испортится. Строить свой склад глупо, ведь это дорого, да и продуктов не так уж и много. Поэтому стал искать решение. И нашел компанию https://ukraine.raben-group.com/ru/sklad...nogo-hraneniya/, у которой есть склад ответственного хранения. Не долго думая обратился к ним. Арендую у них склад, где храню свои продукты, там соблюдаются температурные режимы. Арендная плата кстати недорогая. Скажу честно, профессионально выполняют услугу в сфере складских операций. Вдруг чего, можете смело к ним обращаться. Компания проверенная.