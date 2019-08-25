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    Вс., 25 августа 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Разработать план эвакуации при пожаре.
    • New! krasALISA Cегодня в 21:57 «Ответить»
      Интересует вопрос разработки плана эвакуации для объектов капитального строительства. У кого есть реальный опыт в решении таких вопросов, посоветуйте, пожалуйста, надежную компанию.
      • New! bagirDEN Cегодня в 22:09 «Ответить»
        Мы по вопросам пожарной безопасности постоянно сотрудничаем с компанией Тат-систем http://tatsystem.ru/ekspertiza-pozharnoy...cii-pri-pozhare . Никогда не подводили, все оперативно, квалифицированные специалисты, выгодные условия сотрудничества.Вся работа была выполнена очень оперативно, цены вполне адекватные.
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