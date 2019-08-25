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    Вс., 25 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Нужен совет
    • Сегодня! conscience Cегодня в 10:05 «Ответить»
      Я последнее время часто болею и постоянно чувствую усталость, в чем может быть проблема?
      • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 10:40 «Ответить»
        Когда у меня были эти симптомы, оказалось что я столкнулась с пониженным иммунитетом. Справиться с этой проблемой мне помог доктор, которого я нашла на этом портале: https://nn.docdoc.ru/doctor/immunolog.
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