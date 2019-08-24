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    Сб., 24 августа 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: кредитная карта
    • Сегодня! irina1213 Cегодня в 20:32 «Ответить»
      Если вам срочно понадобилась кредитная карта, то быстро и онлайн ее можно оформить в ВТБ
      https://[url]www.banki.ru/products/creditcards/vtb/[/URL]
      • New! Antrips Cегодня в 21:35 «Ответить»
        Мне кажется что кредитная карта это далеко не спасение. Если брать кредит, то уже наличными и хорошую сумму.
        • New! Diego13 Cегодня в 21:36 «Ответить»
          Пожалуй соглашусь с Вами. Но нужно учитывать еще и то , что наличными не всем дают кредит.
          • New! Ferel Cегодня в 21:42 «Ответить»
            Хорошая кредитная история и дело в шляпе..
            • New! Diego13 Cегодня в 21:44 «Ответить»
              Ну это кончено тоже играет не мало важную роль на самом деле-то. Мы просто сейчас собираемся строить свой дом, деньги нужны были прям очень. накопить на свой дом сейчас я считаю просто нереально. Поэтому было принято решение взять деньги под залог птс , считаю что это было наше самое правильное решение.
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