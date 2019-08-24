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    Сб., 24 августа 2019г.
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    Тема: Сварка
    • Сегодня! RyslanNepesov Cегодня в 17:29 «Ответить»
      Где можно в Москве заварить алюминиевую трубку от кондея . Потекла зараза . А сейчас такая погода вообще не вариант без кондиционера ездить .
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