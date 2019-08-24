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    Сб., 24 августа 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Критические дни
    • New! ola88 Cегодня в 13:35 «Ответить»
      Здравствуйте. Думаю многие девушки задавались вопросом хоть раз в жизни - какие таблетки пить при месячных чтобы не болел живот. Что делать если кровотечении обильное, когда начнутся месячные после аборта и т.д. Теперь все ответы на свои вопросы вы можете найти на женском портале, который посвящен именно этому состоянию женщины - месячные дни https://mesyachnyedni.ru/ Сайт будет полезен, как молодым девушкам, так и женщинах более старшего возраста. Мне он не один раз помог разобраться с моими небольшими проблемами в критические дни и поступить правильно.
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