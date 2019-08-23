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    Пт., 23 августа 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Выбор авто
    • New! Mashka Cегодня в 13:30 «Ответить»
      Мужики, посоветуйте мне нормальную машину, только недорогую))
      • New! PavelKorobin Cегодня в 13:53 «Ответить»
        Я в прошлом году купил себе Рено Дастер https://renault-favorit.ru/ Хорошее авто за небольшие деньги. Машина с высоким клиренсом, на такой можно, как по городу гонять, так и по бездорожью ехать, при том, у авто отличная амортизация, ям и других неровностей, практически не чувствуешь.
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