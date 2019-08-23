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    Пт., 23 августа 2019г.
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    Тема: Где заказать косметику марки секреты лан.
    • New! lansMILA Cегодня в 13:08 «Ответить»
      Не подскажете, где можно заказать китайскую косметику марки секреты лан? Подарили коллеги крема и тени очень шикарные этой марки, не осыпаются за весь день, скоро закончатся, а найти нигде не могу, чтобы такие же были(( спасибочки, кто поможет!
      • New! sakurKAR Cегодня в 13:34 «Ответить»
        Ага, тени там отличные, и антиперспирант хороший этой марки, а зубная паста вообще суперская, все время только ей и пользуюсь, заказываю здесь: https://blaskos.ru/product-category/sekrety-lan/ доставка есть по всей России, и здесь дешево все, цены низкие, вообще на все марки, выгодно выходит очень, я уж и подружку подсадила на секреты лан, тоже нравится)
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