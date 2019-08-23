Не подскажете, где можно заказать китайскую косметику марки секреты лан? Подарили коллеги крема и тени очень шикарные этой марки, не осыпаются за весь день, скоро закончатся, а найти нигде не могу, чтобы такие же были(( спасибочки, кто поможет!
Ага, тени там отличные, и антиперспирант хороший этой марки, а зубная паста вообще суперская, все время только ей и пользуюсь, заказываю здесь: https://blaskos.ru/product-category/sekrety-lan/ доставка есть по всей России, и здесь дешево все, цены низкие, вообще на все марки, выгодно выходит очень, я уж и подружку подсадила на секреты лан, тоже нравится)