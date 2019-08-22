На мой взгляд, для поездки на море стоит купить дорожную сумку на колесах TsV 442.20. Эта модель очень вместительная у нее объём при увеличении целых сто десять литров, материал верха непромокаемый полиэстер, она и без багажа неплохо держит форму. Выпускается в широкой цветовой гамме. А приобрести такую сумку Вы сможете в специализированном магазине, в таком как этот https://obnovkinru.ru/category/dorozhnye-sumki/ .
Выбор модели сумки зависит от того насколько у Вас обычно большой багаж, у меня например все помещается в большую спортивную сумку, она не тяжёлая и мне с ней удобно, сейчас , к слову, на Озоне большие скидки на них.