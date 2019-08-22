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    Чт., 22 августа 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Дорожная сумка
    • New! KamilaLviv Cегодня в 18:36 «Ответить»
      Подскажите, какую модель дорожной сумки стоит приобрести для поездки на море и где её приобрести по доступной цене.
      • New! AysuManilowa Cегодня в 18:48 «Ответить»
        На мой взгляд, для поездки на море стоит купить дорожную сумку на колесах TsV 442.20. Эта модель очень вместительная у нее объём при увеличении целых сто десять литров, материал верха непромокаемый полиэстер, она и без багажа неплохо держит форму. Выпускается в широкой цветовой гамме. А приобрести такую сумку Вы сможете в специализированном магазине, в таком как этот https://obnovkinru.ru/category/dorozhnye-sumki/ .
        • New! LediMey Cегодня в 18:52 «Ответить»
          Выбор модели сумки зависит от того насколько у Вас обычно большой багаж, у меня например все помещается в большую спортивную сумку, она не тяжёлая и мне с ней удобно, сейчас , к слову, на Озоне большие скидки на них.
          • New! Varum Cегодня в 18:57 «Ответить»
            Мне больше нравится путешествовать с небольшим чемоданном на колёсах, в нем очень удобно размещать все вещи , единственный минус он стоит на порядок больше сумки.
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