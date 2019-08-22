Архитектурно-строительное проектирование – это детальное создание плана, по которому будет в итоге построен дом. Работы над проектом включают в себя не только разработку интерьеров сооружения, но и планировку всех функциональных инженерных систем в соответствии с нормативами и требованиями безопасности. Зачем нужен детальный проект? Чтобы строительство не велось как угодно, обязательно нужно провести архитектурное проектирование дома. Ведь для поставленных задач отводятся территории с разными рельефными условиями, к которым необходимо будет приспосабливаться. Специалисты реализовывают правила ДСТУ и пожелания заказчика в одном объекте. Это обеспечивает хорошее качество постройки, безопасность и долговечность строений.Архитектурно-строительное проектирование нужно при постройке любого нового здания, а также при реконструкции и капитальном ремонте. Специалисты определяют тип желаемой постройки. Затем проводятся работы на строительном участке – его осматривают, проводят замеры. Проводятся расчёты, которые переносятся на бумагу в виде эскиза. Эскиз обсуждается с заказчиком, вносятся поправки. Заключается договор на выпуск рабочей документации. Архитектурные замеры помещений, выполнение качественно и в срок замеры в таких помещениях: квартиры, дома, торговые и производственные помещения, офисы, в Москве и Московской области. Заказать обмер можно на сайте