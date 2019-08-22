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    Тема: Nokia возродит легендарный телефон десятилетней давности
    • Сегодня! irina1213 Cегодня в 16:22 «Ответить»
      Не давно появилась новость от компании HMD Global, собираются выпустить модель Nokia 2720 https://infoblogs.pro/nokia-vozrodit-leg...j-davnosti.html. Пока еще не известно какой функционал будет заложен в телефон, известно только, что телефон станет 2-х симочным. Цена за аппарат то же, я бы сказал, не слабая, что-то около 100 евро.
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