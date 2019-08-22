Компания «ИHKOM-COCHЫ» — надёжный застройщик Красноярска





В 2003 году на рынке элитной недвижимости Красноярска появился новый амбициозный участник. В крае своё представительство открыл флагман по возведению малоэтажных жилых комплексов в Московской области корпорация Инком. По происшествии более 15 лет данное решение следует признать эффективным, поскольку клиенты этого застройщика довольны качеством строительства корпорации, отсутствия задержки по возведению жилых строений, ну и как бонус соблюдение принципа индивидуального подхода.







Проекты застройщика





Визитной карточкой застройщика «ИHKOM-COCHЫ» является комплекс загородной недвижимости «Сосны», в процессе строительства которого использовались исключительно современные технологии и качественные материалы. Возведение этих коттеджей в Красноярске стало первым такого уровня проектом в Крае. После чего, компания Инком приступила к возведению микpopaйoна «УДАЧНЫЙ». При его строительстве были применены уникальные технологии, позволяющие включить объект в живописное природное окружение. Вообще внедряемые застройщиком ноу-хау определяют вектор развития строительной отрасли Красноярска, позволяя ей планомерно развиваться.







Производители работ застройщика





Компания https://incom-kras.ru/ формирует штат из местных профессионалов, при этом заработная плата у застройщика выше средней по отрасли в Красноярском крае. Застройщик практически сразу со времени прихода в Красноярск сотрудничает с гeнпoдpядной opгaнизaцией OOO «Eниceйcкaя cтpoитeльнaя кoмпaния», осуществляющей весь комплекс строительно-монтажных мероприятий. Этот подрядчик блестяще показал себя при возведении элитного коттеджного комплекса «Сосны», микрорайона «Удачный» и прочих объекта. В штате этой организации состоят 250 специалистов высокой квалификации различного профиля, а его автопарк имеет все необходимые агрегаты для производства разнообразных строительных работ. Особо следует упомянуть проектный OOO «ECK», в стенах которого находят уникальные архитектурные решения. Всё это позволяет застройщику по-прежнему находиться на передовых позициях строительной индустрии Красноярска.







Награды застройщика





Более чем 15 летняя безупречная 15 летняя работа компании «ИHKOM-COCHЫ» в строительной сфере Красноярска не раз была отмечена отраслевыми наградами. В частности, в 2005 году строительная площадка коттеджного посёлка «Сосны» была признана лучшей на территории Красноярского края. А в 2007 году тот же объект элитной недвижимости назвали посёлком года.