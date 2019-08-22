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    Тема: Как можно быстро пропиарить сайт?
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 10:49 «Ответить»
      Слушайте, а как можно быстро пропиарить сайт? Есть какие-нибудь хитрости?
      • Сегодня! Nake Cегодня в 11:55 «Ответить»
        Не знаю, можно ли назвать это хитростью, но я покупал продвижение сайта ссылками. Мой товарищ по проекту хорошо разбирается в таких вопросах. Он быстро нашел мне нужных людей и показал удобную схему. В принципе, там всё просто. Поймет даже человек, который не разбирается в таких вопросах. Посмотри, может и тебе подойдет такой вариант?
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