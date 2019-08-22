Привет. Подскажите, какие шапочки сейчас в моде? Скоро начинается сезон холодов, поэтому пора бы уже начинать закупаться тёплыми вещами. Я в моде совершенно ничего не понимаю. Обычно беру то, что удобно, на этом всё. Рассчитываю на ваши советы.
Ну, если ты не следишь за модой, тогда самым оптимальным вариантом будет шапка из кашемира. Она тёплая и удобная. Тем более такая вещь хорошо подходит под разные вкусы и предпочтения. Её можно назвать универсальным вариантом, так что в этом случае ты точно не промахнешься.