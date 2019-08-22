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    Чт., 22 августа 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Какие шапочки сейчас в моде?
    • Сегодня! Nake Cегодня в 09:40 «Ответить»
      Привет. Подскажите, какие шапочки сейчас в моде? Скоро начинается сезон холодов, поэтому пора бы уже начинать закупаться тёплыми вещами. Я в моде совершенно ничего не понимаю. Обычно беру то, что удобно, на этом всё. Рассчитываю на ваши советы.
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 10:05 «Ответить»
        Ну, если ты не следишь за модой, тогда самым оптимальным вариантом будет шапка из кашемира. Она тёплая и удобная. Тем более такая вещь хорошо подходит под разные вкусы и предпочтения. Её можно назвать универсальным вариантом, так что в этом случае ты точно не промахнешься.
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