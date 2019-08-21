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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Перелет в другую страну и смена режима
    • New! Розалия Cегодня в 22:49 «Ответить»
      Кто знает, как происходит перелет в другую страну. Не с технической точки зрения, а организм как реагирует. Ведь попав в другой часовой пояс, наверное, появляются проблемы сном? Интересуюсь, потому что, планируем в отпуск через пару недель, полететь в теплые страны) Не хочется маяться там от того, что в сон будет клонить, когда не нужно.
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