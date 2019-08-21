Лет пять назад я долго болела, из-за постоянного кровотечения и не свёртываемости крови никак не могла поправиться, меня лечили, но ничего не помогало, моя мама в одном из травников прочитали о растении кровохлебка, и, хотя сведения были довольно скудными, я стала пить отвар корней этого растения, и убедилась в его кровоостанавливающих свойствах, постепенно кровотечение прекратилось. Узнать подробности о лечебных свойствах и противопоказаниях вы можете тут http://indasad.ru/lekarstvennye-rasteniy...otivopokazaniya