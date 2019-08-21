Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 21 августа 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 243 посетителя
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Споры о планете Земля
    • Сегодня! drizhka0000 Cегодня в 17:15 «Ответить»
      Привет всем. У меня простой вопрос к вам, кто-то думал что Земля плоская? Я хотела бы услышать обоснования по этому вопросу и доказательства, ведь сейчас идет много разговоров что будут значительные изменения у нас на планете.

      Хочу с умными людьми пообщаться на эту тему.

      Интересно же)))
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода