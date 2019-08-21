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    Ср., 21 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Покрытие на пол
    • New! inna27_1 Cегодня в 09:30 «Ответить»
      Как выбрать хорошее покрытие на пол? Мы вот думаем постелить ламинат, но не можем определиться какой именно. Что можете посоветовать?
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