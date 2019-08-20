На мой взгляд, для небольшой фермы стоит выбрать микро ГЭС с турбиной Френсиса . Модель WRFWT10 способна вырабатывать электричество 10кВт, при этом диапазон приемлемого напора от шести до десяти метров, заявленный срок службы прибора порядка тридцати лет, вес изделия более двухсот килограмм. А купить такую турбину Вы сможете в специализированной компании, такой как эта http://weswen.ru/hydro_catalog/ .
Сейчас связи с высокими ценами на электричество стоит вырабатывать свое. Неплохая микро ГЭС с турбиной Каплана, для её работы необходим напор воды от четырёх метров. А приобрести её Вы сможете на Авито.
МГЭС-10ПР с мощностью до 10 кВт напор 2,0-4,5 м и расход 0,07 — 0,14 м3/с отличное решение для производства электричества, при этом установка достаточно простая. А приобрести его Вы сможете в специализированной компании Алекс.