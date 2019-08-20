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    Вт., 20 августа 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Микро ГЭС
    • New! Varum Cегодня в 18:14 «Ответить»
      Подскажите, какую модель микро ГЭС стоит выбрать для снабжением своим электричеством небольшой фермы и где её приобрести по доступной цене.
      • New! LediMey Cегодня в 18:25 «Ответить»
        На мой взгляд, для небольшой фермы стоит выбрать микро ГЭС с турбиной Френсиса . Модель WRFWT10 способна вырабатывать электричество 10кВт, при этом диапазон приемлемого напора от шести до десяти метров, заявленный срок службы прибора порядка тридцати лет, вес изделия более двухсот килограмм. А купить такую турбину Вы сможете в специализированной компании, такой как эта http://weswen.ru/hydro_catalog/ .
        • New! AysuManilowa Cегодня в 18:29 «Ответить»
          Сейчас связи с высокими ценами на электричество стоит вырабатывать свое. Неплохая микро ГЭС с турбиной Каплана, для её работы необходим напор воды от четырёх метров. А приобрести её Вы сможете на Авито.
          • New! KamilaLviv Cегодня в 18:35 «Ответить»
            МГЭС-10ПР с мощностью до 10 кВт напор 2,0-4,5 м и расход 0,07 — 0,14 м3/с отличное решение для производства электричества, при этом установка достаточно простая. А приобрести его Вы сможете в специализированной компании Алекс.
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