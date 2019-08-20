Кредит под залог ПТС грузового автомобиля – это возможность получения крупной суммы денег, при которой гарантом выступает ПТС вашего грузовика. Услуга предоставляется для юридических и частных лиц, и сопровождается гибкими условиями кредитования. МКК ООО “Содействие Финанс Групп” https://www.sfgroup.ru/uslugi/kredity-pod-zalog-...ovogo-avtomo... выдает деньги в залог ПТС в Новосибирске, для оформления заявки, нужно заполнить заявку на сайте. Более детально ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте или по телефону 8(800)500-03-01.