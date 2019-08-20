Для получения кредита под паспорт ТС необходимо приехать в отделение нашей компании https://www.sfgroup.ru/uslugi/zajmy-pod-zalog-pts/ и привезти такой пакет документов:
Свидетельство о регистрации автотранспорта.
ПТС.
Удостоверение личности гражданина РФ.
При оформлении кредита у нас клиент может рассчитывать на:
До 70% от рыночной цены авто.
Оперативное оформление договора и выдачу финансов на руки.
Продолжение использования автомашины, паспорт ТС остается на ответственном хранении до погашения долга в полном объеме.