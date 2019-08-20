Наша компания https://www.sfgroup.ru/uslugi/zajmy-pod-zalog-pts/
предоставляет заём под залог авто ПТС на выгодных условиях. Заявки рассматриваются в оперативном порядке, в особенности, если сравнивать с взаимодействием с банковскими учреждениями. Это подтверждается многочисленными клиентскими отзывами. Каким условиям должен соответствовать заемщик?
Принадлежность к возрастной категории от 18 до 65 лет.
Наличие прав собственности на транспортное средство.
Любой тип и марка автомобиля: грузовой, легковой или внедорожник, и т. д.
Техническая исправность автотранспорта (главное, чтобы можно было доставить для оценки на своем ходу).