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    Вт., 20 августа 2019г.
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    Тема: Займ под залог ПТС
    • New! albert838 Cегодня в 11:47 «Ответить»
      Наша компания https://www.sfgroup.ru/uslugi/zajmy-pod-zalog-pts/
      предоставляет заём под залог авто ПТС на выгодных условиях. Заявки рассматриваются в оперативном порядке, в особенности, если сравнивать с взаимодействием с банковскими учреждениями. Это подтверждается многочисленными клиентскими отзывами. Каким условиям должен соответствовать заемщик?
      Принадлежность к возрастной категории от 18 до 65 лет.
      Наличие прав собственности на транспортное средство.
      Любой тип и марка автомобиля: грузовой, легковой или внедорожник, и т. д.
      Техническая исправность автотранспорта (главное, чтобы можно было доставить для оценки на своем ходу).
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