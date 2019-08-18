Здравствуйте. Думаю, не скажу что то необычное, но абсолютное большинство населения, не против съездить отдохнуть в город Сочи. Уникальный климат, субтропики российские, живописная природа и горы живописностью не отстают, ласковое море и пляжи. Сейчас город преобразился на порядок после олимпийских игр. Вот и я поднакопил денежных средств на поездку в этот курортный город, это очень важно, цены то там довольно высокие. У меня какой вопрос, хочу остановиться в отеле, не посоветуете в каком, может кто проживал в отеле.