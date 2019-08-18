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    Вс., 18 августа 2019г.
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    Форум: Банковский форум
    Новая тема
    Тема: Слитый онлайн бизнес с доходом от 2.000$ с первой недели.
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 10:41 «Ответить»
      Специально для wwh-club
      Здравствуй, сейчас я расскажу тебе про самый актуальный бизнес о котором ты не услышишь больше нигде и все это из-за того, что меня подставил один из "партнеров" и кинул на кругленькую сумму в 20.000$ "отжав" мою часть бизнеса.

      Схему раздаю для того, чтобы создать на этом рынке максимум конкуренции и "выдавить" бывшего партнера. Не знаю сколько будет актуальна эта инструкция и сколько проработает продавец, но на момент написания статьи (июль) он работает уже 3-й год.

      Суть работы
      Вся схема построена на покупке серой техники купленной с вломанных карт и создания путей ее реализации на белом рынке за стоимость чуть ниже рыночной.

      Работать советую в диапазоне 85-90% цены от средней по рынку, обычно такой скидки в 10-15% хватает для быстрой реализации.

      Шаг 1 | безопасность
      Начинать думать о безопасности раньше, чем вы делаете закупки хотя бы 2-3 раза в месяц на сумму 1.000-1.500$ вообще смысла не имеет.
      Имея хотя бы такие объемы советую использовать такие меры безопасности :
      - Делайте заказы на третьи лица
      - Для совершения заказов используйте новые аккаунты
      - Используйте VPN для совершения заказов (советую как минимум использовать браузер torproject.org, а в идеале использовать что-то по типу или сам privateinternetaccess.com)
      - Нигде не сообщайте о количестве товара в наличии (не используйте в рекламе фразы по типу : продам 20 iPhone X / продам оптом MacBook)
      - Не распространяйте место закупки (лучше говорите, что сами закупаете напрямую у производителя в США по личному договору)
      - Соблюдайте осторожность в хранении средств
      - Не храните товар у себя дома И лично от меня - не берите в партнеры "друзей"

      Шаг 2 | подготовка к работе
      Нам нужно :
      - Стартовый капитал в размере минимум 200$
      - Наличие в вашем городе служб доставки DHL или Fedex
      - Умение продавать
      - Аккаунт на форуме, где работает продавец
      - Минимум 2-3 часа свободного времени в сутки
      - Место реализации товара

      Шаг 3 | первый цикл
      План действий :
      - Регистрируемся на форуме capbiz.ru
      - Смотрим прайс и определяемся с первой закупкой (в зависимости от стартовых вложений) в теме продавца https://capbiz.ru/index.php/topic/1822-liubaia-tekhnika-za-40-ot-stoimosti-v-magazinakh/
      - Можно провести первую сделку через гарант сервис https://capbiz.ru/index.php/topic/9-doverennyi-garant-servis-3-5/
      - Если выбранные товары есть в прайсе, то можно сразу написать гаранту, залить средства и после этого оформлять заказ у продавца с ссылкой на гаранта. Если же вы хотите закупить товар, которого в прайсе нет, (допустим, у нас в городе какие-то время очень популярны были видео-карты топовых моделей для майнинга) в таком случае сначала пишем продавцу и уточняем по поводу возможности заказа товара. Если все ок - пишем гаранту.
      - После оформления заказа получаем трек номер и внимательно следим за доставкой нашего заказа.
      - Получаем заказ, внимательно проверяем целосность упаковки и только после этого пишем гаранту о том, что сделка проведена успешно.
      - Если закупка небольшая (до 5 позиций), то можно для продажи воспользоваться площадками объявлений (прим. avito.ru / youla.ru / farpost.ru / irr.ru / flagma.ru / doska.ru и т.д.)
      - Советую ставить цену 85-90% от средней по рынку, в объявлении можете указать, что вам технику прислали родственники из заграницы, а вам срочно нужны деньги (для ремонта машины, как вариант).
      - После продажи товара идем делать следующий цикл (начиная с закупки)

      Шаг 4 | масштабирование
      Когда доски объявления уже не помогают справиться с реализацией потока техники я советую начать использовать для этой цели социальные сети :
      - ВК создаем публичную страницу, придумываем название, выбираем аватар, шапку, в описании пишем, что мы интернет магазин, заполняем товары, раз в 1-2 дня делаем посты на стену и накручиваем хотя бы 500 участников (советую для этого использовать bosslike.ru) и начинаем покупать рекламу в популярных группах своего города или заказывать таргетиговую рекламу на платформе самого ВК
      - Инстаграм создаем профиль, так же придумываем название, аватар, описание (если у вас есть и публичная страница в вк, то вы можете в описании профиля инстаграмм оставить кликабельную ссылку), загружаем прайс в виде : фото техники, описание, прайс, заказ в лс. Так же покупаем рекламу у популярных в вашей группе вк или используем фейсбук инструменты для таргенированной рекламы в социальной сети

      Шаг 5 | большие объемы
      Когда суммы закупок доходят до масштаба 3-4 закзов в месяц на суммы от 1.500-2.000$ долларов - рекомендую использовать советы для безопасности и переходить к новым каналам реализации продукции.
      На этом этапе мы уже должны иметь живые соц. сети и ресурсы на покупку рекламы для развития бизнеса, нам остается решить проблему с скоростью продажи товара.
      Для этого мы должны создать сайт интернет-магазин (можете заказать у какой-нибудь студии или использовать фриланс биржи fl.ru / kwork.ru / freelancehunt.com / weblancer.net и т.д.)
      После его создания нам нужно решить вопрос с доставкой товара в другие города (да-да, мы выходим на полномасштабный рынок интернет-магазинов)
      Второй вопрос - хранение товара. Он решается съемом самой недорогой квартиры возле почтового пункта (чтобы удобно было отправлять товар) и хранением товара именно там.
      Следующее, что мы должны решить - доставка и этот вопрос на первых этапах можно решить таким образом : нанимаете 2-3х человек, которые 1-2 раза в день идут на почту и по списочку отправляют клиентам их заказы.
      Последнее, что нас на этом этапе волнует - привлечение клиентов.
      Эту проблему можно решить массой способов, начиная от простого найма пиар менеджера, заканчивая ручным заказом рекламы в партнерских сетях, социальных сетях, ютуб ролики, Google AdWords, Yandex Direct, баннерные сети, рекламные контракты с другими компаниями и еще миллион способов.

      Шаг 6 | подсчет экономики
      В этом этапе в дело входят большие цифры, так что не лишним было бы создание и ведение бухгалтерии, в которой нужно как минимум подсчитывать такие параметры : стоимость товара в закупке, стоимость обслуживания магазина, стоимость рекламы, стоимость привлечения клиента, стоимость оплаты рабочих.
      Наша цель на этом этапе : сведение доходов и расходов в плюсовой балланс и удержание показателей, благо, что мы можем довольно сильно играться ценой продажи товара.

      Шаг 7 | автоматизация
      Для автоматизации бизнеса нам необходимо нанять людей на ключевые позиции :
      - Технический директор (сфера ответственности : работоспособность и поддержание web-ресурсов)
      - Рекламный диркетор (сфера ответственности : привлечение клиентов в магазин)
      - Директор логистики (сфера ответственности : доставка заказов клиентам магазина)
      - Экономист (сфера ответственности : сведение экономики и контроль прибыли)
      - Управляющий директор (сфера ответственности : формирование задач отделам, формирование списка необходимого товара)
      Вам остается только наблюдать и делать своевременные заказы товара для магазина.

      Спасибо за покупку!
      Tg для поддержки : @NikitaGusev1983
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