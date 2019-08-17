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    Сб., 17 августа 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Баня на дачном участке
    • Сегодня! abidin Cегодня в 16:24 «Ответить»
      Большое количество владельцев приусадебных участков не лишают себя удовольствия попариться с березовым веничком и пригласить гостей. Баня упорядочивает быт и восстанавливает ваши силы, укрепляет здоровье и дарит только положительные эмоции. Баня — один из первых и важных объектов на участке после дома и хозблока. Народная мудрость гласит: «Который день паришься - тот день не старишься». Обогревается баня дровяной печью или электронагревателями, что может таить в себе опасность пожара. Следовательно, размещайте баню в достаточном удалении от дома.Территорию вокруг бани обычно украшают различными растениями, создавая еще одну зону отдыха. Совсем не стоит размещать баню в самый дальний уголок участка. Вы решили на своем участке установить недорогую баню? Лучшим вариантом для вас станет мобильная баня из каркаса https://eco-bit.ru/category/mobilnaya-banya/

      Желательно рядом с баней построить бассейн или искусственный водоем. Какое удовольствие прыгнуть в холодную воду после жаркой парной! Бассейн не всем доступен. Но искусственный водоем соорудить совсем просто. В качестве искусственного водоема могут служить существующие в продаже пластиковые бассейны, крупная металлическая бочка. А чем плох душ при бане? Отличный выход из положения!. Прилегающую к бане площадь используйте для создания мощеной выровненной площадки, где после бани можно отдохнуть в шезлонге, посидеть в удобном кресле или на красивой скамье. На время дождливой погоды установите стационарный большой зонт. Некоторые хозяева устраивают около бани террасу. С комфортной мебелью и с самоваром на столе она превращается в прекрасное место отдыха после парилки.

      Такая зона, естественно, требует укрытия от постороннего глаза. Для этой цели уместно воспользоваться высокой изгородью из хвойников. Их могут заменить низкорослые деревья или крупные декоративные кусты. Нет необходимости делать сплошную стену. Ведь требуется только отгородить пространство от обзора со стороны. Эти ростения спасают от северного ветра. Баня — это важное сооружение на приусадебном участке, она будет не только любимым уголком отдыха, но и прекрасной деталью дизайна вашего сада. Наша компания "ЭКО БИТ" предлагает готовые бани-бочки, которые не требуют абсолютно никаких строительных работ на вашем дачном участке!.
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