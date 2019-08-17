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    Сб., 17 августа 2019г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Какие игры популярные для стрима?
    • Сегодня! Kenchik Cегодня в 07:15 «Ответить»
      Какие игры популярные для стрима? Какие было бы проще всего стримить? Я часто играю и недавно мне рассказали о стримерах, которые на этом зарабатывают деньги. Я подумал, что может и мне попробовать?)
      • Сегодня! HighCra Cегодня в 07:19 «Ответить»
        Лично я заметил, что сейчас популярно стримить ГТА 5 на РП сервере - https://redage.net/. Даже непопулярные стримеры вполне неплохое количество просмотров набирают в Твиче. Конечно это не соревновательная игра типа Доты 2 или КС ГО, но зато никаких особых навыков в игре не требуется, что бы найти свою аудиторию)
        • Сегодня! HayMay Cегодня в 07:29 «Ответить»
          Ничего лучше нет, чем шутер КС ГО - вечная игра. Я как в нее начал играть лет 6-7 назад, так все еще и играю, даже несмотря на то что хожу на работу и т.д. В общем мне удается найти время и на игры)
          • Сегодня! Kirov Cегодня в 07:33 «Ответить»
            Дота 2 всегда в тренде на Твиче, но так конкуренция большая конечно, а еще игра для новичка очень сложная в освоении. Это не ЛоЛ в котором даже ребенок разберетесь за десятку игр. В Доте 2 слишком много моментов которыми можно научиться только играя.
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