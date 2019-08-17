Лично я заметил, что сейчас популярно стримить ГТА 5 на РП сервере - https://redage.net/. Даже непопулярные стримеры вполне неплохое количество просмотров набирают в Твиче. Конечно это не соревновательная игра типа Доты 2 или КС ГО, но зато никаких особых навыков в игре не требуется, что бы найти свою аудиторию)
Дота 2 всегда в тренде на Твиче, но так конкуренция большая конечно, а еще игра для новичка очень сложная в освоении. Это не ЛоЛ в котором даже ребенок разберетесь за десятку игр. В Доте 2 слишком много моментов которыми можно научиться только играя.