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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Частный дом
    • New! KotovVadim Cегодня в 21:46 «Ответить»
      Я проживаю в пригороде, в частном домике. До наступления холодов хочу немного привести в порядок двор. Сделать новые тротуарчики и озеленить территорию. На сайте https://domodel.by/ нашел компании, которые специализируются в этих работах. А реально ли выполнить эти задачки самостоятельно? И кто-то ранее уже сотрудничал с такими фирмами?
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