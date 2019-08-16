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Тема: Заработок в интернете
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New!
sleiks
Cегодня в 20:51
«Ответить»
Подумываю о том, чтобы зарабатывать в интернете. И поэтому хотел бы узнать у вас, какие интересные варианты для заработка существуют в интернете и что посоветуете посмотреть.
New!
SofiyaR
Cегодня в 21:10
«Ответить»
Ох уж это "подумываю"
У меня бабушка-соседка 80 лет зарабатывает на одном форуме в долларах. По рублю за пост. Главный плюс, что теперь все ее советы направлены в сеть, а не членам семьи.
New!
SofiyaR
Cегодня в 21:12
«Ответить»
в смысле, выходит по рублю, если перевести. Она сама не умеет, так я ей деньги с ПС на карту вывожу.
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