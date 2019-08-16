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    Пт., 16 августа 2019г.
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    Тема: Посоветуйте сайт о профилактике и лечении болезней.
    • Сегодня! lansMILA Cегодня в 17:56 «Ответить»
      Иногда, прежде чем обращаться к специалистам, хочется самостоятельно принять меры для профилактики болезней, либо узнать симптомы или народные средства для лечения. Интересует поиск такого информационного ресурса. Если знаете, оставьте, пожалуйста, ссылку на сайт
      • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 18:04 «Ответить»
        Все-таки рекомендация специалиста не помешает , но для начала рекомендую посмотреть на этом сайте https://bolezney.net , очень подробная информация о профилактике, видах, способах лечения, как в домашних условиях, так и о медикаментозном лечении.
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